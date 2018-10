I figli del futuro

Nel mercato della procreazione nulla è ormai impossibile, e l'orizzonte delle tecniche a disposizione riesce a oltrepassare i confini nazionali e le barriere legislative.

La questione è: in questo campo, ha senso il semplice proibizionismo? O una qualche forma di regolamentazione permissiva potrebbe essere più utile? Ad esempio, di recente paesi come il Nepal o l'India, prima vere zone franche, hanno posto limitazioni alle gravidanze portate avanti per ricchi occidentali. Sono problemi contorti, per i quali servono limiti chiari: non resta che pensare alla vita di chi verrà al mondo, al suo bisogno di verità e di riconoscimento. La donazione “anonima” di sperma o di ovuli non riguarda soltanto i donanti e i beneficiari, ma riguarda anche i futuri bambini, ai quali è impedito conoscere non solo la propria origine, ma ache se e quanti fratelli possano essere al mondo con lui. Nulla di davvero nuovo, si dirà. Da sempre sono esistiti i figli illegittimi, i figli naturali, i fratellastri...

Ma l'industria procreativa oggi ha messo in campo un vero sistema che potrebbe fra l'altro essere effettivamente più utile alle esigenze delle società evolute, più adatto ai bisogni attuali delle famiglie, alla libertà (delle donne anzitutto) contemporanea. Non è detto che ciò sia per forza un male, ma occorre tenere ben presenti tutti i rischi.

Di sicuro, le tecniche di fecondazione artificiale mettono e metteranno sempre di più in questione i concetti stessi di genitorialità, e di maternità in particolare. Solo nei prossimi decenni, e solo forse fra qualche generazione, vedremo cosa cambierà nelle menti di bambini nati in provetta e dei loro “nuovi genitori”, vedremo quanto cambieranno i rapporti nelle famiglie, come vivranno adolescenti che inizieranno a interrogarsi sulla loro origine, sui loro genitori biologici o, semmai, sull'assenza (per contratto) della propria madre.