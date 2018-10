Controllo della vista gratuito a minori e homeless

Anche quest’anno, per il secondo consecutivo, circa ottocento persone bisognose e minori avranno accesso gratuito a una visita oculistica completa, ricevendo occhiali realizzati appositamente per risolvere il loro difetto visivo. Sono infatti in corso e proseguiranno fino al 19 ottobre le attività – organizzate in occasione della Giornata Mondiale della Vista - promosse dalla Fondazione OneSight, organizzazione internazionale non profit che offre alle comunità meno abbienti nel mondo la possibilità di accedere a cure oculistiche e occhiali, con Luxottica.

Sul territorio milanese sono coinvolte la Casa dell’accoglienza “Enzo Jannacci” e la Fondazione Progetto Arca onlus, oltre all’Associazione Caf che si occupa di bambini e ragazzi vittime di abusi e maltrattamenti.

Nel corso di due settimane, il personale del Centro di ricerca Comib dell’Università di Milano Bicocca e dell’ALOeO (Associazione Laureati Ottica e Optometria) realizzerà le visite optometriche affiancato da un medico oculista che si occuperà di possibili patologie. I medici oculisti provengono dagli Ospedali Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano e dal San Gerardo di Monza. Sono stati coinvolti attivamente come volontari anche una quarantina di dipendenti Luxottica per facilitare le attività, i flussi, la gestione dei turni per le visite e la distribuzione degli occhiali.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’assessorato Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano e patrocinata da Comune di Milano e Regione Lombardia.

«Siamo orgogliosi di offrire, per il secondo anno, un aiuto concreto nella prevenzione dei problemi della vista alla città di Milano. I valori promossi dalla Giornata Mondiale della Vista rispecchiano la missione di Luxottica di salvaguardare la salute degli occhi e svolgere un ruolo sociale importante nelle comunità. Questa iniziativa, che nasce dalla stretta collaborazione con OneSight, è una testimonianza della nostra costante attenzione alle persone e alle fasce sociali più deboli. La visione di Luxottica, To See The Beauty Of Life, che guida le strategie e i progetti futuri del Gruppo in ottica di sostenibilità, si concretizza proprio in attività come queste» spiega Alessandra Senici, membro del comitato direttivo di OneSight e manager di Luxottica.

«La sinergia tra pubblico e privato è, a volte, il modo più efficace per garantire ai più fragili l’accesso a diritti fondamentali, come quello alla salute», ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti Pierfrancesco Majorino. «Per questo motivo accogliamo con grande favore ed entusiasmo l’iniziativa di Luxottica e speriamo che diventi un appuntamento fisso di cui gli ospiti di Casa Jannacci, ma non solo, possano beneficiare tutti gli anni».

«L'Università di Milano-Bicocca effettuerà più di ottocento visite optometriche», spiega Alessandro Borghesi, Direttore del Comib e professore emerito dell'Università di Milano-Bicocca. «Si tratta di un progetto che unisce ricerca, didattica e collaborazione con le aziende, per offrire benefici e sostegno a chi ne ha bisogno».