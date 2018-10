Veleggiando nel golfo di Trieste

«Attraverso la pratica della vela i nostri ragazzi hanno la possibilità di misurarsi con se stessi affrontando e superando i propri limiti; è un’esperienza di squadra in cui lo stare insieme e il contare l’uno sull’altro risulta fondamentale ed è un percorso da cui si esce avendo più fiducia nelle proprie capacità di andare oltre anche i momenti critici», commenta Samantha Tedesco, Responsabile Programmi e Advocacy di Sos Villaggi dei Bambini. Il Villaggio Sos di Ostuni non è l’unico a utilizzare la vela per avvicinare i ragazzi a una visione della vita a loro completamente diversa: anche i ragazzi accolti nel Villaggio Sos di Saronno (VA) dal 2017 praticano vela come mezzo di inclusione sociale. I 5 ragazzi e le ragazze che prenderanno parte alla Barcolana hanno frequentato il corso di primo livello di vela con l’Associazione GV3 presso la Lega Navale Italiana di Brindisi che offre corsi di barca a vela per enti no-profit, gruppi di persone disabili e altre realtà legate al mondo del sociale. I ragazzi del Villaggio SOS di Ostuni che hanno preso parte al corso sono stati talmente bravi e appassionati che oggi sono loro stessi a fare da insegnanti presso GV3 per i ragazzi più piccoli.

La Barcolana è uno degli eventi velistici più importanti livello internazionale e nazionale.

La manifestazione, che coniuga attività con velisti di caratura mondiale a tante iniziative per principianti appassionati, incoraggia la partecipazione attiva di tante persone e rappresenta di per sé un grande valore sociale. Valore al quale SOS Villaggi dei Bambini offrirà il suo supporto attraverso la partecipazione e la condivisione valoriale del progetto, come organizzazione internazionale impegnata, in Italia e nel mondo, nella tutela e difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.