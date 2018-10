La colletta culturale dei dipendenti Adecco apre una biblioteca in Sicilia

«Ogni anno ci impegniamo per rendere l’appuntamento della nostra convention un’occasione per dare vita a un’iniziativa solidale che possa soddisfare un bisogno della comunità», ha dichiarato Claudio Soldà, CSR e Public Affair Director di The Adecco Group Italia, presente oggi a Gangia ll’inaugurazione della biblioteca. «Abbiamo l’obiettivo ambizioso di ispirare il cambiamento, diorientare e informare le giovani generazioni per immaginare un futuro migliore. Desideriamo dare ai giovani il futuro che meritano, sostenendoli negli anni più importanti della loro formazione. Unapiccola biblioteca con testi di narrativa e saggi ci sembra un valido strumento di crescita».

«Sarebbe interessante pensare a una biblioteca scolastica nuova, come non ce ne sono, in territori così lontani dal centro, marginali e svantaggiati», ha dichiarato Ignazio Sauro, Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore G. Salerno a Gangi: «un concept nuovo di biblioteca scolastica per organizzazione degli spazi, modelli di arredamento, possibilità di fruizione da parte non solo degli studenti ma della intera comunità e primo anello di un percorso a cui aggiungere altri elementi nel tempo, per dare vita ad un processo di costruzione di una nuova comunità e di un nuovo welfare del territorio».

Da oggi, tutti i ragazzi dell’Istituto Salerno potranno prendere in prestito i libri della nuova bibliotecae leggere, oltre ai testi, anche le dediche con cui i dipendenti del Gruppo Adecco hanno voluto mandare loro un messaggio di fiducia e di auguri per il futuro.