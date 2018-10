Il parco giochi per tutti? Faccia l'upgrade da accessibile a inclusivo

Nel 1997 il parco giochi nacque per volere di Anffas Milano e dell’allora AEM S.p.A., proprietaria del terreno, in collaborazione con il Comune di Milano e il sostegno di Fondazione Cariplo e di altre realtà, con giochi inclusivi e materiali riciclabili innovativi. Oggi, grazie al rinnovato comodato per altri ven’anni da parte di UNARETI S.p.A. (ex AEM) e al contributo di Fondazione Cariplo, nello stesso spazio è stato fatto un lavoro di riammodernamento, curato dall’architetto Daniele Brandolino: «Il rischio, in questi progetti, è quello di rovesciare la piramide e diventare paradossalemente esclusivi per la troppa inclusività», afferma l’architetto.

Il punto di forza del nuovo parco di via Bazzi non sarà avere tutti o solo giochi accessibili ai bambini con disabilità (vedasi le altalene per le sole carrozzine, che tante polemiche in realtà spesso suscitano), ma offrire «una commistione di attività possibili per le diverse abilità, che siano quelle di un bambino con disabilità - nelle sue tante declinazioni, non solo motoria - o quelle di un bambino senza disabilità», spiega l’architetto Brandolino. Nel parco quindi «c’è un tavolo per le biglie, a cui si gioca da seduti, anche in carrozzina, però ci sono anche i percorsi per le biglie a terra, incisi nel cemento. Il teatrino esistente, che abbiamo migliorato, ha un palco su cui si sale con una rampa per le carrozzine e uno schermo con tre buchi per le facce a tre altezze diverse, sia chi sta in piedi sia per chi sta seduto, mentre le panchine per gli spettatori sono state disposte in forma semicircolare in modo che quasi casualmente tra le panche possono essere infilate le carrozzine. Siamo giunti a pensare che l’inclusività debba essere più spaziale e ambientale che legata al singolo gioco, per cui all’interno dello stesso luogo si trovano giochi per bambini con abilità diverse, che ne fruiscono insieme». L’innovazione rispetto al progetto del 1997 per l'architetto Brandolino è essenzialmente questa: «il parco di prima aveva molto forte l’idea di voler essere accessibile per i bambini con disabilità, aveva forse meno idea che l’accessibilità dovesse essere inclusiva, facendo stare bene tutti nello stesso luogo».