Fundraiser? In Liguria sono cofinanziati da Fondazione Garrone

«L’idea è quella di sostenere il reddito del primo anno, quello più delicato per un fundraiser, ai giovani che decideranno di lanciarsi in questa avventura», spiega Valerio Melandri, docente in Fundraising Management all'Università di Bologna, «Per il 50% sarà proprio Fondazione Garrone a sostenere questi costi che verranno integrati, per il restante 50%, dalla non profit che si aggiudicherà il bando. A questo si aggiunge anche il costo per il Master Universitario in Fundraising. Un modo per allevare una giovane risorsa sia sul campo che dal punto di vista formativo».

Fondazione Edoardo Garrone infatti sosterrà per le due organizzazioni selezionate: l’intero costo del Master Universitario in Fundraising per i 2 fundraiser individuati dalle 2 organizzazioni; un contributo di 500 euro mensili come rimborso parziale del tirocinio extra curriculare full time del fundraiser, a cui la ONP si impegna a corrispondere un contributo di altrettanti 500 euro mensili, per un totale mensile di 1.000 euro; il percorso di consulenza di 12 mesi di Philanthropy Centro Studi con il coordinamento del prof. Valerio Melandri e il monitoraggio delle attività da parte di un fundraiser professionista messo a disposizione da Fondazione Edoardo Garrone.

Requisiti di ammissione

Per partecipare al bando è necessario essere organizzazioni nonprofit (ovvero associazione, fondazione o cooperativa sociale), avere un valore dei ricavi nel bilancio 2017 compreso tra un minimo di 100.000 € e un massimo di 1 milione di euro, avere la sede legale nella Regione Liguria e impegnarsi, tramite lettera di intenti, a dedicare all’attività di fundraising una risorsa da gennaio 2019 a dicembre 2019.

Come candidarsi

Le informazioni su come partecipare al bando di selezione sono disponibili sul sito di Fondazione Edoardo Garrone. Le domande dovranno pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 9 novembre 2018.