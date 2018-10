Boeri: «Inutili preoccupazioni, le revoche delle invalidità con i nuovi indicatori sono scese»

La retorica dei falsi invalidi? Guardate quanto ha fruttato e poi chiedete scusa Due governi diversi hanno previsto due tornate di ispezioni straordinarie per stanare i "falsi invalidi", dal 2009 al 2015, con 1 milione 250mila controlli. Ci si aspettava di recuperare un miliardo di euro ma in realtà nel Fondo Non Autosufficienza per il 2017 sono arrivati solo 13,6 milioni in più. Falabella (FISH): «qualcuno ora ci chieda scusa»