Mafia e tifo in Serie A. Le colpe dei media

Il mondo del calcio italiano è in un coma profondo da cui fatica a destarsi. No, la difficoltà non riguarda l'incapacità di attirare nuovi talenti, grandi campioni o di crescere calciatori di livello che facciano tornare la Nazionale Italiana una squadra di livello. Purtroppo è una questione che non ha a che fare con il campo e con lo sport.

A ricordarlo è stata solo ieri sera la trasmissione Rai Report che ha mandato in onda un'inchiesta in cui rivelava le relazioni tra ultras, mafia calabrese, società Juventus e forze dell'ordine. Un coacervo di interessi, ricatti e illegalità che prolifera nel mondo degli spalti italiani e invade le società sportive, le procure usando l'azzardo per riciclare il denaro.

Tra le cose che sottolineava Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, durante la puntata è lo sguardo con cui si guarda allo sport, anche da parte dei media. Di un fenomeno che spesso viene solo osservato dal lato dell'epica dello sport mentre di sportivo rischia di non esserci più nulla e «anche l'erba è finta e verniciata di verde per garantire lo spettacolo».

A non smentirlo ci hanno pensato molti quotidiani oggi, commentando il post derby perso malamente dal Milan con un goal di Icardi al 93esimo del secondo tempo.