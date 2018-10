Confermato Cattaneo alla guida di Cnca Lombardia

La federazione del Cnca Lombardia a metà ottobre ha rinnovato le cariche sociali per il prossimo quadriennio eleggendo il nuovo consiglio esecutivo regionale confermando la presidenza di Paolo Cattaneo (nella foto in apertura) per il secondo e ultimo mandato, come previsto da statuto e come suggerisce una buona prassi che vede – sottolinea una nota del coordinamento lombardo - nel passaggio di responsabilità e di competenze uno dei pilastri di una struttura che vuole essere democratica e partecipata. Il nuovo consiglio risulta così composto: Paolo Cattaneo – Diapason, presidente; Rita Ceraolo - La Grande Casa, segretaria; Alberto Barni - Comunità Nuova; Paolo Tartaglione – Arimo, Massimo Ruggeri - il Calabrone, Paola Merlini – Cospes, Giusy Poma – Aeper, Tiziana Bianchini - Lotta contro l'Emarginazione, Emanuele Bana – Comin, Marco Giacometti – Arche, Valerio Pedroni – Somaschi, Riccardo Farina - il Giambellino e, infine, Andrea Colciago – Pavoniani.

Una composizione che richiama la dimensione regionale stessa con una copertura pressoché completa delle province lombarde, in cui sono presenti i servizi e le attività realizzate dalle organizzazioni di provenienza di ciascun consigliere.

L’assemblea elettiva, composta dai 36 aderenti alla federazione Lombarda ha inoltre confermato le linee guida dei 6 gruppi tematici – Minori Infanzia e Famiglie, Dipendenze e Carcere, Migranti, Giovani Politiche, Tratta, Spiritualità - che caratterizzano i diversi ambiti operativi e di confronto valoriale e politico del Cnca.

Si sono infine tracciati i titoli delle priorità che caratterizzeranno questo nuovo mandato: partecipazione e ricambio generazionale, impatto sociale, comunicazione e, infine, democrazia e leadership diffusa delle organizzazioni

«Con questo nuovo esecutivo generato da un giusto mix tra continuità e nuove competenze continua e si rinnova l’impegno del Cnca Lombardia nella tutela dei diritti delle persone e dei cittadini che quotidianamente incontriamo e coinvolgiamo nei nostri servizi strutturati e nelle nostre attività territoriali» dichiara Paolo Cattaneo, confermato presidente.«Con i piedi per terra e lo sguardo che sogna»