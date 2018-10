Chiamare "bene" il male e vivere felici: il disimpegno morale è la cifra del nostro tempo?

Il disimpegno morale, spiega Bandura, è «un problema sociale sempre più pressante in tutte le traiettorie della vita» e in tutti i suoi aspetti.

Bandura individua inoltre alcuni punti attraverso i quali, complice l'autopersuasione e la disinibizione, oltre all'uso eufemistico del linguaggio (parlare di aggressioni e non di violenze, ad esempio, abbassa la soglia morale e permette una più rapida accettazione di fatti di violenza) e alla progressiva disumanizzazione della vittima, il disimpegno morale si impone nelle nostre scelte di vita, diventando la chiave di volta della nostra vita stessa.

Giustificazione morale, etichettamento eufemistico, confronto vantaggioso, spostamento di responsabilità, diffusione di responsabilità, distorsione delle conseguenze o non-considerazione delle stesse, deumanizzazione della vittima, attribuzione di colpa sono questi i meccanismi del disimpegno morale che quotidianamente vediamo e mettiamo all'opera.

Abbracciare il mondo, detestare gli uomini

La nostra coscienza va da una parte ( il mondo, l'ambiente, il genere umano nelle loro forme astratte) e la nostra azione da tutt'altra parte. Finché il confronto col concreto viene eluso, il sistema regge: il politically correct non funziona forse così? «Abbiamo braccia tanto grandi per abbracciare il mondo, ma non abbastanza grandi per abbracciare un amico», cantava Giorgio Gaber.

Con quali conseguenze? Prendiamo un esempio: amare l'astratto, odiare il concreto. In Anna Édes, un classico della letteratura europea scritto nel 1926 dall'ungherese Dezső Kosztolány (se ne può leggere la traduzione di Andrea Rényi e Mónika Szilágyi per Anfora edizioni, 2018) leggiamo un dialogo esemplare, che già coglie il problema:

«Lei ama il genere umano, vero?

– Io? Non lo amo.

– Come?

– Non lo amo perché non l’ho mai visto, non lo conosco. Il genere umano è un concetto vuoto. E faccia attenzione, consigliere, al fatto che tutti i mascalzoni dicono di amare il genere umano. Il genere umano è l’ideale dell’egoista, del subdolo, di quello che non dà nemmeno un pezzo di pane al proprio fratello. Impiccano e uccidono esseri umani, ma amano il genere umano. Profanano il proprio altare familiare, cacciano di casa le loro mogli, non si occupano dei loro padri, delle loro madri, dei loro figli ma amano il genere umano. Non esiste un altro concetto più comodo. Infine, non ti obbliga a niente. Mai nessuno verrà incontro a me presentandosi, “io sono il genere umano”. Il genere umano non chiede da mangiare, non vuole vestiti, si tiene a debita distanza, sullo sfondo, con la gloria sulla fronte augusta. Esistono solo Pietro e Paolo. Solo uomini. Il genere umano non esiste».

L'impero del bene - ben descritto da Philip Muray - inizia sempre dal disprezzo per "Pietro e Paolo" e si conclude nello spettacolo dei loro casi umani, esposti in televisione alla litania dei buoni sentimenti o, sempre per dirla col polemista francese, nel management degli affetti speciali.