Com'è conformista il Terzo settore quando va in Europa

Il Geces in realtà governa ben poco. La sua è una funzione di consulenza, in teoria rivolta ai decisori ma in pratica al servizio soprattutto dei funzionari. Una posizione non esattamente strategica ma che potrebbe comunque svolgere un compito utile se funzionasse come un forum in cui interrogarsi e confrontarsi, senza remore, sullo stato e le prospettive dell’economia sociale nei paesi dell’Unione. Sfuggendo al rischio di fungere da simulacro di una partecipazione formale in cui ci si limita a commentare decisioni assunte altrove.

Qui sta però il motivo del senso di leggera ma penetrante frustrazione che ho percepito alla mia prima riunione. Dettato dalla sensazione che se il Geces rischia di prendere la strada di un formalismo partecipativo, il motivo, più che dall’atteggiamento dei membri pubblici, dipende proprio dagli esperti non governativi. Vale a dire noi altri, che partecipiamo a nome di centri di ricerca, organizzazioni di Terzo settore, reti di rappresentanza. Noi, che dovremmo portare nelle stanze di Bruxelles le voci della realtà esterna e che invece finiamo per adeguarci ad una neo-lingua esoterica farcita di playfield leveling, promozione di ecosistemi e cluster, accesso alla finanza e ai mercati, social public procurement, valutazione di impatto.

Sembra che ogni conversazione non riesca a staccarsi dalla dimensione strumentale, dal “come”, incapace di retrocedere un passo e chiedersi “perché?”. Quasi che questi ultimi anni non avessero terremotato gli schemi di pensiero che riguardano le strategie di sviluppo, gli strumenti di policy, le aspettative e i timori dell’opinione pubblica. Con effetti rilevanti anche sull’economia sociale. Davanti alla quale si sono aperti nuovi e inaspettati spazi, per cogliere i quali non basta ripetere le giaculatorie riprese da una visione del futuro europeo come progressivo e inarrestabile adattamento alle regole del libero mercato.