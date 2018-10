La Confederazione diventa cittadina onoraria di Camerino

«Il riconoscimento ricevuto dal Comune di Camerino è per noi motivo di grande soddisfazione» afferma il Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia Roberto Trucchi. «Ma soprattutto legittima ancora una volta il grande lavoro fatto dai nostri Fratelli e dalle nostre Sorelle nei giorni dell’emergenza. Da ben otto secoli aiutiamo il prossimo sia a livello materiale, ma soprattutto dal punto di vista morale e per questo in qualsiasi luogo noi operiamo lasciamo sempre un ricordo indelebile. Ringraziamo il Comune di Camerino per la cittadinanza onoraria e ci auguriamo che al più presto il processo di ricostruzione si sblocchi e restituisca questa meravigliosa città ai propri cittadini ed al mondo intero in tutta la sua bellezza».

Le Misericordie Italiane da subito sono intervenute per sostenere le popolazioni colpite dal sisma, con aiuti concreti e importanti, ma anche offrendo sostegno morale. Il “Movimento” però non si è fermato qui andando oltre le proprie normali attività divenendo parte attiva della ricostruzione. Come soggetto committente ed attuatore ha convogliato oltre 3 milioni di euro complessivi provenienti da 17 grandi finanziatori riuscendo a ricostruire 5 scuole, una palestra, ed un laboratorio meccanico.