Bocce: accordo fra UILDM e Federbocce

«UILDM nasce per dare occasioni e opportunità di fare esperienze inclusive a chi ha una disabilità motoria. Lo sport è uno strumento prezioso di inclusione, partecipazione e crescita personale perché è uno spazio in cui ciascuno può sentirsi accolto e valorizzato per le proprie caratteristiche e capacità. Siamo molto lieti della collaborazione che abbiamo avviato con la Federazione Italiana Bocce, che si configura come un altro tassello importante sulla strada dell’inclusione delle persone con disabilità. La boccia paralimpica è un’altra dimostrazione che tutti possiamo praticare un’attività sportiva, vivendola sia come stimolo sociale che come momento di competizione agonistica», ha commentato Marco Rasconi, presidente UILDM.