Da Fondazione Crt 60 milioni per il territorio

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Crt ha approvato all’unanimità il Documento Programmatico Previsionale (Dpp) per l’anno 2019. In linea con lo scorso anno, i fondi resi disponibili per Piemonte e Valle d’Aosta si attestano sui 60 milioni di euro, da destinare prudenzialmente per 55 milioni alle erogazioni nell’anno 2019 (48 milioni per l’attività erogativa e fino a 7 milioni per interventi con modalità innovative quali, ad esempio, iniziative di supporto per il territorio) e per 5 milioni al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

Un “traguardo” reso possibile dalla grande attenzione prestata alla gestione del patrimonio che ha consentito, da una parte, di generare una buona redditività, pur in un contesto di mercati estremamente difficili e caratterizzati da rendimenti contenuti, e, dall’altro, di accantonare risorse nel fondo per la stabilizzazione delle erogazioni, che si prevede di non dover utilizzare per il 2019.