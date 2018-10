Fondi al Piano demenze, appello vicino a quota 100mila firme

Poco meno di un mese fa la Federazione Alzheimer ha lanciato una petizione sul Change.org per chiedere di finanziare il Piano nazionale demenze che, approvato quattro anni fa, non ha ancora vista stanziamenti per implementarlo (ne avevamo parlato qui). Di fronte al gran numero di firme (superate le 90mila al momento in cui scriviamo) la federazione ha voluto scrivere un messaggio in cui ha detto il suo “grazie” ai tanti sottoscrittori.

«Siamo veramente colpiti dall’entusiasmo con cui ci state supportando e, una volta di più, attraverso il vostro instancabile sostegno, crediamo nell’importanza di quello che stiamo chiedendo al ministro della Salute». Una richiesta che nasce dalla consapevolezza che «finanziare il Piano Nazionale Demenze significa garantire diritti, servizi e aiuti concreti ai malati e a noi familiari, che affrontiamo insieme ai nostri cari un percorso troppo difficile da sostenere da soli».

Il breve messaggio si chiude con un appello «non fermiamoci adesso. Continuiamo a diffondere la petizione sui social e tra i nostri contatti». «Insieme siamo più forti» insiste Federazione Alzheimer che ora punta a raccogliere 150mila firme. Firmiamo!

