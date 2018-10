Il Ciai dal Presidente Mattarella

Hamadou, Rita e Said: il benvenuto a Palermo, ai turisti, lo danno loro Verrà inaugurata venerdì 26 ottobre la Foresteria Santa Chiara, collegata al progetto Ragazzi Harraga per minori stranieri non accompagnati. La Foresteria garantirà la sostenibilità di Casa Santa Chiara, che da aprile sta accogliendo 8 ragazzi arrivati soli, ora neomaggiorenni, in corsa verso l'autonomia