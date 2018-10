Lilian Thuram. «Il razzismo? Il modo di giustificare lo sfruttamento»

Il razzismo è una costruzione intellettuale che si tramanda di generazione in generazione. Cosa si può fare?

È uno sbaglio pensare al razzismo solo come a una conseguenza del colonialismo o della schiavitù. La prima cosa da fare è capire il perché. C’è stato un momento in cui l’Europa ha potuto decidere che l’America fosse cosa propria, che Guadalupa o che uomini che vivevano in Africa lo fossero altrettanto. Perché? Solo per legittimare un sistema economico! Ed è ancora così. Il razzismo è una sorta di doping dell’economia. Permette di accelerare e legittimare l’accesso alle risorse ed è un discorso che suona perfetto per giustificare questo tipo di furto.

È possibile allora una decostruzione del razzismo? Lo può fare la scuola, per esempio?

Quando vado nelle scuole europee e chiedo: “Chi era Cristoforo Colombo?” tutti hanno una sola risposta: “L’uomo che ha scoperto l’America!”. Ma nel 1492 vivevano già in America milioni di persone, rappresentanti di più di duemila culture diverse. La storia dell’America non inizia certo con Colombo. E se poi fosse stato preceduto da qualche esploratore vichingo, asiatico o africano? La scuola in Europa racconta una storia che serve a legittimare uno sfruttamento economico che ancora oggi esiste, più o meno come ai tempi del Colonialismo. Bisogna cambiare il modo di raccontare la storia e cambiare il modello economico.

Dunque è cambiando il modello economico che si vincerà il razzismo?

Certamente! Pensa ai Paesi membri del consiglio di sicurezza dell’Onu. Sono i paesi che dovrebbero garantire la pace nel mondo, giusto? Ma in realtà sono quelli che vendono le armi al mondo e che orientano il business del pianeta. Noi chiudiamo gli occhi, però sappiamo che la ricchezza del mondo si trova in un certo numero di Paesi poveri sfruttati da pochi altri che, grazie a quello sfruttamento, sono ricchissimi. L’economia struttura il modo di pensare il mondo, ma il sistemo economico in cui viviamo è uno sbaglio clamoroso per tutti. Le difficoltà economiche di una famiglia italiana miglioreranno forse lasciando morire in mare tutti i migranti? La colpa sarebbe dei migranti? Stiamo scherzando?

Tu ed io abbiamo difeso nel mondo dello sport i colori della nostra nazione. Io 134 volte sulla panchina della nazionale di pallavolo, tu 142 volte con la maglia della Francia. Che cosa è per te la Patria?

Posso dirti che cosa non è. Non è un sistema chiuso di cui devi difendere a tutti i costi dei confini. È come quando giochi: ami così tanto la tua squadra che vuoi che diventi migliore, più forte e sai che, per riuscirci, devi amarla e criticarla allo stesso tempo. Se non riesci a essere critico non la farai crescere. La Patria non c’entra con i confini. La Francia ha costruito la sua ricchezza andando a rubare fuori dai propri confini. Oggi chiudiamo l’ingresso a persone che vengono da altre parti del mondo, ma quella porta rimane invece aperta quando si tratta di uscire. Quanti Francesi, quanti Italiani vivono in altri Paesi? Quante imprese italiane e francesi fanno business in giro per il mondo? La Patria di ogni uomo e di ogni donna dovrebbe essere il pianeta Terra. E dovremmo preoccuparci di ciò che sta succedendo al Pianeta, come il clamoroso cambio di clima che stiamo osservando.

142 presenze con la Francia, solo 2 gol. Entrambi in una semifinale di un Mondiale. L’immagine che la Francia aveva di te è cambiata quella sera? Le Pen diceva: “troppi neri in questa squadra”. Due gol possono cambiare la percezione di un essere umano? Lo sport ha questo potere o è una cosa troppo grande da chiedere, soprattutto, agli sportivi?

Lo sport ha un potere incredibile. Certamente le persone hanno cambiato il modo di vedermi e se ho oggi ho una Fondazione è grazie a quei gol, a quel Mondiale che poi abbiamo vinto. Lo so bene. Già quando giocavo vedere la maglia con il mio cognome negli spogliatoi mi sembrava uno scherzo. Mi sembrava incredibile. Poi ho capito che era anche una grande responsabilità. Credo però che gli atleti dovrebbero conoscere meglio la storia dello sport. Sarebbero più consapevoli del fatto che tanti di loro hanno letteralmente cambiato il mondo. Un esempio? Muhammad Ali.

Cinquanta anni fa i pugni guantati di nero di Tommie Smith e John Carlos. Oggi la protesta lanciata da Colin Kaepernick, giocatore di football dei San Francisco 49ers, che si inginocchiava durante l’inno americano in difesa dei diritti dei neri. Kaepernick ha solo 30 anni, ma dal marzo 2017 nessuna squadra gli ha proposto più un contratto ed è diventato testimonial per la Nike. È un compromesso inevitabile?

Colin ha fatto molto bene ad accettare la proposta della Nike e la Nike ha fatto molto bene a chiederglielo. Gli sportivi hanno una visibilità planetaria. Se trovano il modo di poter parlare a tante persone è doveroso che lo facciano. Con qualunque mezzo.