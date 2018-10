Padova candidata a capitale europea del volontariato nel nome degli invisibili

Quando scende la notte, Padova cambia volto. Lungo le vetrate dei palazzi che fiancheggiano il viale che collega la stazione dei treni al centro storico a specchiarsi non sono più uomini in giacca e cravatta o donne eleganti che lavorano all’interno di quegli edifici, per lo più di istituti bancari. I volti che appaiono sono invece proprio quelli di chi, ironia della sorte, ha perso i soldi e, con quelli, la dignità. È il popolo degli “invisibili”: invisibili per noi cittadini, che spesso facciamo finta di non sapere e invisibili per loro stessi che, vivendo per strada, fanno fatica a ritrovare un’identità. Sono donne e uomini che a causa della perdita di lavoro, di separazioni, dipendenze o per la crisi economica si sono trovati senza casa e senza famiglia. Stiamo parlando di circa 500 persone solo a Padova, anche se è difficile avere dati precisi, alle quali è necessario dare una mano per aiutarle a ricostruire il loro futuro.

A queste persone il CSV Padova ha deciso di dedicare, non solo idealmente, l’ultima tappa della candidatura di Padova capitale europea del volontariato 2020.

Il 25 ottobre scorso a Bruxelles, davanti alla commissione del CEV – Centro Europeo del Volontariato e ai rappresentanti delle città capitale europea 2018 e 2019 è stato proiettato un emozionante cortometraggio, realizzato da Andrea Azzetti di Studio All Image e Federico Massa dell'Associazione Gulliver. Il protagonista è Mirko Rossetto che da “ultimo”, dopo aver vissuto in strada a seguito di problemi economici, è divenuto volontario dell’associazione Guardian Angels di Padova per aiutare chi oggi si trova nella sua stessa situazione di alcuni anni fa.