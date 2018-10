Il governo blocca il servizio civile per richiedenti asilo e rifugiati

Era una novità del bando di Servizio civile nazionale 2018: per ora rimarrà una tantum dato che è già stato cancellato dal nuovo governo: stiamo parlando del progetto Integr-Azione, che prevede l’inserimento di 192 tra richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale tra le fila dei 53.363 posti di servizio civile pronti a partire dopo le selezioni in atto.

Le 192 persone (120 nella progettazione nazionale, gli altri in quella regionale) che saranno coinvolte rimarranno tali dato che il rifinanziamento per il progetto, che prevedeva l’inserimento complessivo di 3mila persone accolte, è stato bloccato dai funzionari ministeriali di competenza. Il progetto, totalmente finanziato da fondi Fami, dell’Unione europea, era stato promosso dal precedente governo.

L’annuncio del taglio, finora non meglio motivato, getta un velo su un’esperienza da più parti giudicata importante proprio per l’integrazione sociale che ne potrebbe derivare. Del resto, leggendo gli articoli del Decreto sicurezza che arriverà in Senato lunedì prossimo 5 novembre, la partita governativa si gioca molto sulla stretta a modelli di integrazione che si sono rivelati validi nei fatti: vedi le ingenti modifiche previste per il modello Sprar, Servizio di protezione richiedenti asilo e rifugiati, considerato un modello da più parti nel mondo ma non dall’attuale esecutivo guidato da Giuseppe Conte.

Era una scelta - scrive sulla sua pagina Facebook l'ex Sottosegretario Luigi Bobba - che avevo sostenuto fortemente nella mia qualità di Sottosegretario con delega al Servizio civile. Sarebbe stata una ottima occasione per integrare giovani arrivati in Italia come richiedenti asilo e desiderosi di vivere nel nostro Paese facendo qualcosa di utile per le nostre comunità. Ma al governo giallo- verde interessa solo mantenere alta tensione comunicativa sull'immigrazione, non cercare di risolvere i problemi. Ancora un'occasione sprecata per tentare di governare il fenomeno dell'immigrazione attraverso risposte positive e nel rispetto delle persone».