La riforma del Terzo settore? Sia una nuova visione del futuro

La novità principale della riforma per Stefano Zamagni è il passaggio dal regime concessorio al riconoscimento: «dovremo cambiare tutti linguaggio, non ci sarà più un mondo bipolare diviso in pubblico e privato, finalmente entra in campo il civile. Il Terzo settore da “quella cosa dei bravi ragazzi, di cui però si può fare a meno” diventerà qualcosa di cui non si può fare a meno, perché i beni relazionali – quelli di cui oggi c’è massima richiesta – non li sa produrre né lo Stato né il mercato». Due le sfide cruciali per il Terzo settore: «diminuire gli appalti e aumentare gli accreditamenti», perché «gli appalti non sono altro che una ri-statalizzazione del Terzo settore» e la digitalizzazione sociale, dal momento che oggi «servirebbe una sorta di Convenzione di Ginevra non sui diritti umani ma sulla digitalizzazione democratica».

Luigi Bobba, ex sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’uomo che ha seguito la complessa partita della riforma, ha presentato la riforma nel suo insieme come «la messa a disposizione di un sistema di opportunità», con almeno «una dozzina di appigli per generare innovazione sociale, di processi e di prodotti», a cominciare ovviamente dall’impresa sociale. L’innovazione attesa deve però servire – ha concluso Bobba – a «rendere gli ETS più pronti ad affrontare le due sfide cruciali di oggi, le diseguaglianze che erodono le stesse istituzioni democratiche, rispetto a cui il Terzo settore può essere al contrario un produttore di anticorpi» e la sfida rappresentata «dai cittadini disorientati, che guardano al passato con nostalgia, con il rischio di non farci vivere il futuro».