Mantero (M5S): «Caro Luigi non siamo un esercito, ma un movimento»

Li hanno chiamati "malpancisti", termine di poca fantasia e nessuno stile. Ma la sostanza è che il Parlamento, seppur a fatica, si muove. «Non siamo una fronda, né insofferenti. Crediamo al dibattito e con gli emendamenti al Decreto Sicurezza abbiamo fatto ciò che un parlamentare deve fare». Matteo Mantero, già deputato nella scorsa legislatura e, oggi, senatore del Movimento 5 Stelle, finito al centro delle cronache per gli emendamenti presentati al Decreto Sicurezza, lo spiega così. Lo abbiamo incontrato. In questi giorni sta lavorando sul tema dell'eutanasia e della cannabis terapeutica, argomenti su cui torneremo. Ma oggi il tema è un altro.

Che cosa sta accadendo in Senato sul Decreto Sicurezza?

Quello che accade in un Parlamento, in una democrazia: si discute.

Sui giornali si legge di "fronda" o di una sorta di "atto di lesa maestà"...

Chiariamo bene il punto, a scanso di equivoci. Non c'è una frangia di dissidenti o qualcosa di simile. Semplicemente quando abbiamo visto un provvedimento che, oltre a portare più danni che benefici alla comunità, valutiamo illegittimo rispetto alle norme europee e slls nostra Costituzione, di conseguenza, incostituzionale io e altri abbiamo ritenuto fosse nostro dovere intervenire emendandolo.

Che danni provoca e a chi questo il Decreto sicurezza fortemente voluto da Matteo Salvini?

Possiamo discutere se funzionerà bene o se funzionerà male, ma quel che è certo è che produrrà danni agli immigrati e di conseguenza anche agli italiani.

Perché?

Perché su un tema delicatissimo come l'integrazione se si crea una sacca di disagio - e questo accadrebbe col Decreto sicurezza - il disagio si ripercuote su tutti, non rimane confinato in un angolo.

Un provvedimento miope, dunque?

Un provvedimento sbagliato che provoca degli effetti nocivi su tutti. Italiani compresi, se vogliamo usare questo gergo, "noi" di qua e "loro" di là. Semplicemente o si fa integrazione o si crea un problema più grande del problema di partenza. Per evitarlo, abbiamo presentato degli emendamenti, visto che non c'è stata la possibilità di discuterne, perché il decreto arrivava dall'alto. Lo dico senza recriminare: visto che non c'è stato il modo di discuterne a monte, abbiamo aperto il tema a valle intervenendo come potevamo.

Ottenendo anche qualche piccolo miglioramento, come per l'emendamento approvato sulla cura attraverso il sistema sanitario per gli immigrati...

Il diritto alla salute è garantito a tutti dalla Costituzione. Ma anche la ragione lo impone: è chiaro che se non ci si occupa della salute dei singoli, poi si generano problemi su problemi, in questo caso per la salute pubblica. Gli emendamenti avevano questo scopo.

A questo proposito, Luigi Di Maio in un suo post ha paragonato il M5S a una testuggine romana, compatta e unita verso lo scopo. Chi si ferma o chiede di discutere, par di capire, arresta la marcia... Una risposta abbastanza dura, se non interpreto male...

È davvero un peccato che il nostro spunto a un dialogo abbia avuto questa risposta. che è come dire "chi non la pensa come si è deciso al Governo lo sta abbandonando", sta mettendo a rischio gli altri o lo Stato.