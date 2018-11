Abbiamo aperto le porte e le nostre vite

IL PRIMO GIORNO

«Ha voluto lavare i piatti e pulire la cucina. Credo che andremo d'accordo»

Il racconto di Anna Masera, giornalista de La Stampa che ha accolto a casa sua Dodou, ragazzo del Gambia di 21 anni sbarcato in Sicilia dopo aver abbandonato casa e aver affrontato un ungo viaggio a piedi e in autobus, guadagnadosi in itinere i soldi per imbarcarsi in Libia alla volta di Pozzalo.

