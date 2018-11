"Ora di Futuro" l'educazione che passa dal gioco

Per il primo anno il progetto punta a coinvolgere oltre 30mila bambini con l’adesione di almeno 1.500 classi e l’attivazione di 11 centri per “Ora di Futuro” su tutto il territorio nazionale e che godrà anche del contributo di tutti i dipendenti di Generali Country Italia (Generali Italia, Alleanza, Genertel, Generali Welion, Generali Jeniot, Genagricola, DAS) con 10mila ore di volontariato di impresa e 10mila viaggi solidali.

“Ora di Futuro” nelle scuole primarie prevede un percorso didattico innovativo e digitale pensato per coinvolgere i bambini attraverso gioco, esperienza e cooperazione, insieme agli insegnanti e con i genitori. «Abbiamo ribaltato la didattica tradizionale», ha spiegato il pedagogista Roberto Benes: «siamo partiti dai bambini. Il gioco richiede l’impegno attivo in prima persona, ma la nostra è anche una didattica di matrice cooperativa che insegna una dipendenza positiva in cui l’insegnante diventa un mediatore nel percorso di apprendimento».

Il programma parte con l’anno scolastico 2018-2019 e si articola su tre anni (3°, 4°, 5° elementare) prevedendo un’ “Ora di Futuro” a settimana per ciascuna classe. Gli alunni vivranno un’avventura virtuale sull’isola tropicale di Mauaga. Un sito dinamico e interattivo che supporterà le lezioni e guiderà l’esperienza rendendola coinvolgente attraverso “sfide” alle quali i bambini dovranno trovare soluzioni, imparando anche a lavorare in gruppo. Attraverso un Avatar i bambini prenderanno consapevolezza del proprio ruolo, essenziale per il raggiungimento di un risultato di squadra. Saranno vissute anche avventure nella storia, una per ciascuna classe di età: nella Valcamonica del neolitico, poi nell’Antico Egitto e infine in una Villa romana di Pompei.

Ma “Ora di Futuro” sostiene anche una serie di iniziative per le famiglie in difficoltà con bambini da 0 a 6 anni incentrate sull’educazione alla genitorialità.

Quella da 0 a 6 anni è una fase molto delicata della vita: a questa età, si pongono, infatti, le basi per lo sviluppo ed il benessere nel futuro della persona. Da 0 a 3 anni si forma l’80% del cervello e le connessioni neuronali possono aumentare ad una velocità non più raggiungibile nel corso della vita.

Questa è la parte del progetto che vede protagoniste le tre onlus scelte dai dipendenti di Generali. In particolare Mission Bambini nei 5 centri per “Ora di Futuro” a Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli, offre laboratori interattivi, corsi di formazione per i genitori e consulenze individuali di accompagnamento per migliorare le relazioni tra genitori e bambini, e per rafforzare le competenze genitoriali con il coinvolgimento, come sottolineato da Sara Modena «delle strutture della prima infanzia con cui lavoriamo. Crediamo che investire sui genitori sia garanzia di una quotidianità migliore».

Il Centro per la Salute del Bambino in Un Villaggio per crescere per “Ora di futuro” a Trieste propone laboratori interattivi genitori/figli per promuovere la relazione famigliare e favorire lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini tra 0 e 6 anni, in un’ottica di integrazione con i servizi sanitari. «È uno spazio dove genitori e bambini in compresenza compiono delle attività costruttive di qualità e facendole il genitore stesso scopre che si possono fare», ha sottolineato Giorgio Tamborlini per il quale quella educativa è «la sfida più importante del nostro tempo».

L’Albero della Vita nei 5 centri per “Ora di Futuro” a Milano, Genova, Roma, Napoli (in fase startup) e Palermo, offre piani individuali per il rafforzamento del nucleo famigliare che consistono in laboratori pedagogici sull’educazione alimentare, corsi di formazione sulla gestione bilancio famigliare e del risparmio e supporto ai genitori per l’affiancamento dei figli al gioco e alle attività educative. «Lavoriamo con bambini e famiglie che hanno grosse difficoltà con progetti di rinascita famigliare per puntare all’uscita dalla povertà», ha ricordato Ivano Abruzzi.

In paertura photo by Robert Collins on Unsplash