Riace: perché questo è il momento di "esserci"

Quando Mimmo Lucano, senza istituzioni pubbliche, sostegni normativi, esempi da seguire, immaginava l’idea dell’accoglienza diffusa, di una nuova “Magna Graecia” come lui ama dire, proprio a partire da quei mari che con i Bronzi avevano lasciato uno dei più monumentali segni della grandezza di una civiltà costruita sul senso sacro dell’ospitalità, nessuno aveva ancora pensato che ciò potesse diventare modello. Questo passaggio va ricordato, a chi “rimprovera” a Lucano di non aver saputo “strutturare” meglio la sua utopia, per resistere alle inevitabili resistenze e contrarietà. Credo che in ciò vi sia un errore di fondo, che rende impossibile una comprensione vera del fenomeno. Se “modello Riace” è stato, infatti, ciò si è dovuto proprio all’elemento utopico, visionario, e quindi inevitabilmente “eccessivo” rispetto a qualsiasi impianto normativo esistente, che ha dato vita al tutto. Dopo sono venuti gli SPRAR e a una Legge Regionale presa a modello in diverse regioni di Italia, che intendeva fare dell’esempio di Riace un modello replicabile. Una legge rimasta purtroppo lettera morta, mentre però grazie alla nascita degli SPRAR tanti piccoli comuni calabresi seguivano l’esempio dell’accoglienza diffusa. Dall’utopia, dalla “visione”, alla norma, quindi, e non il contrario: come sempre è stato nella storia. E però, come sempre è stato nella storia, nessuna “norma” potrà mai veramente contenere e realizzare in toto il suo “modello”, la sua “utopia”. E quindi Riace, come addirittura le relazioni prefettizie hanno riconosciuto, ha saputo utilizzare il buono delle normative e dei sostegni pubblici, senza però esaurire la sua carica utopica: necessariamente “irregolare”, ma mai illegittima.