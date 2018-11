Fratelli Migranti – Contro le Barbarie

E allora come arginare la deriva in cui stiamo affogando? «Lo spirito di "globalità"», continua Chamoiseau, «che la globalizzazione nega, stabilisce così una condivisione completamente diversa, che non è quella del "mercato" e ci mette in contatto con "le cose viventi del mondo" che ci riguardano. Questo nuovo immaginario che dobbiamo costruire, per abitare il mondo dove tutte le culture e le civiltà ora si incontrano e toccano, non può più basarsi sulle vecchie comunità e sulla loro processione di confini, identità mortali, esclusive di altri . Costruire un immaginario relazionale significa chiedersi come vivere al di fuori delle certezze verticali, radici, alberi genealogici, racconti nazionali monolitici? Come vivere in un mondo in cui l'Altro è già in noi, o i vecchi punti di riferimento sono distrutti, o il vento soffia ovunque, o siamo precipitati nell'ignoto, nelle infinite possibilità? La poesia, le stimolazioni artistiche ed estetiche possono aiutarci a nutrire questa nuova immaginazione, a cambiare i nostri sistemi di rappresentazione.