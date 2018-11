"Aggiungi un posto a tavola" 10 chef per i 10 anni di NeMO

Torna il 24 novembre “Aggiungi un posto a tavola”, non è il celebre musical, ma la cena di gala promossa dal Centro Clinico NeMO - NeuroMuscolar Omnicentre – che quest’anno compie dieci anni. Una serata di gala realizzata in collaborazione con Identità Golose che quest’anno arriva alla sua terza edizione e che vuol accendere i riflettori su un problema complesso: la disfagia (difficoltà, percepita o rilevata, di deglutire cibi solidi e liquidi e che coinvolge spesso le persone che convivono con una malattia neuromuscolare, oltre che un numero rilevante di soggetti che possono incorrere in questo problema).

“Aggiungi un posto a tavola” ha anche l’ambizione di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’importanza di prendersi cura anche degli aspetti nutrizionali delle persone con malattia neuromuscolare e sostenere così il team multidisciplinare di NeMO che lavora per migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. Il veicolo è quello tradizionale della cucina e del buon cibo, luogo dove si ritrovano le famiglie e occasione di socializzazione per tutti. Ed è proprio questa esperienza carica di valori positivi che può diventare momento di difficoltà e di paura per chi vive il problema della disfagia.

Per Alberto Fontana, presidente del Centro Clinico NeMO «è un grande piacere rinnovare anche quest’anno l’invito all’appuntamento con “Aggiungi un posto a tavola”. Non posso che ringraziare i maestri della cucina italiana e tutti i partner che stanno lavorando con NeMO per dare vita ad una serata speciale. Una cena per vivere un’esperienza, sapendo di contribuire in modo concreto al sostegno del programma integrato di riabilitazione, educazione ed assistenza nutrizionale del Centro NeMO. Il nostro team di operatori, infatti, da dieci anni lavora per preservare e salvaguardare la possibilità di continuare a far sperimentare ai pazienti il piacere del gusto e della condivisione, creando le condizioni ottimali per rispondere ad ogni più piccolo bisogno e garantire così la migliore qualità di vita anche dal punto di vista della nutrizione».

Il Centro Clinico NeMO da 10 anni si prende cura anche degli aspetti nutrizionali dei pazienti con malattia neuromuscolare: il team formato da neurologo, fisiatra, neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, logopedista, nutrizionista, terapista occupazionale, terapista respiratorio e psicologo collabora per realizzare un progetto riabilitativo nutrizionale individualizzato, con l’obiettivo di prevenire le complicanze della patologia, far mantenere un buono stato nutrizionale e permettere un’alimentazione sicura con una deglutizione efficace, associata ad una buona qualità di vita. Tutto ciò, stando al fianco di ogni paziente nel cambiamento delle sua abitudine alimentari, per salvaguardare il più a lungo possibile l’esperienza del gusto e della condivisione dei pasti a tavola con i suoi cari.