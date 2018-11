Al via “Autopsia di Venezia”, il progetto di crowdfunding per salvare la città

Ha preso il via in questi giorni “Autopsia di Venezia” , il progetto di crowdfunding che finanzierà una mostra fotografica d‘autore dedicata a illustrare la situazione attuale della città, fra turismo di massa e spopolamento. L'esposizione, che partirà a settembre 2019 in concomitanza con la Biennale d’Arte e si protrarrà fino a maggio 2020, sarà curata dal fotografo veneziano Michele Alassio, e porterà all’attenzione mondiale i problemi della città lagunare, proponendo al tempo stesso soluzioni sostenibili.

“Questo progetto vuole portare all’attenzione mondiale i problemi di Venezia durante la prossima Biennale d’Arte Contemporanea, quando tutta l’arte del mondo farà della Serenissima la sua vetrina e per una volta Venezia sarà anche vetrina di se stessa: non solo della sua bellezza, ma dei suoi problemi”, spiega Michele Alassio, ideatore e promotore della campagna.

Le attività di comunicazione a supporto dell’iniziativa sono state affidate all’agenzia milanese di positioning Action Agency di Manuela Ronchi.

Il progetto

La situazione attuale di Venezia ha ispirato Michele Alassio, che nel 2017 – a dodici anni dalla precedente serie “Venice” - ha deciso di interpretare la Serenissima in un progetto assolutamente inedito. L’obiettivo del fotografo era quello di andare oltre l’ovvia bellezza della città per raccontare i problemi che la affliggono attraverso una serie di scatti fotografici popolari e condivisi. Oggi l’iniziativa di crowdfunding si propone di finanziare la realizzazione della mostra fotografica che ospiterà queste opere durante la prossima Biennale.

Più in dettaglio, i fondi raccolti verranno utilizzati per:

la stampa e l’ invio delle fotografie, dei cataloghi, dei poster e delle spille ai sottoscrittori;

e l’ delle fotografie, dei cataloghi, dei poster e delle spille ai sottoscrittori; la copertura delle spese di allestimento , locazione e guardiania dei locali dove si svolgerà l’esposizione;

, e dei locali dove si svolgerà l’esposizione; la progettazione e stampa di un “Libro bianco” dove i vari temi affrontati dalle immagini e dagli articoli saranno solo l’incipit di una trattazione scientifica dello specifico problema da parte di studiosi indipendenti, che proporranno anche delle soluzioni. Il volume sarà bilingue, e distribuito gratuitamente durante l’esposizione.

Il sito di crowdfunding

Per sostenere il progetto è stato creato il sito bilingue www.venicesautopsy.it, dove è possibile acquistare, oltre alle fotografie della nuova serie, i migliori scatti dell’artista degli ultimi trent’anni dedicati a Venezia, i cataloghi dell’esposizione, i poster ed una spilla appositamente progettata. Oltre che sul sito, gli acquisti potranno essere effettuati anche dalle piattaforme Indiegogo e Kickstarter, che sarà attiva dal 3 novembre.

Inoltre, in accordo con le gallerie che lo rappresentano a livello mondiale (La Barry Friedman Gallery di New York e la Maddox Gallery di Londra-Los Angeles-Gstaad), l’artista ha inoltre deciso di ridurre il prezzo delle proprie opere a meno di un decimo della quotazione attuale per tutto il periodo della raccolta.