Dati negativi sul clima, ma l'innovazione green è in marcia

Record di numeri per la VII edizione degli Stati Generali della Green economy: circa 80 relatori italiani ed internazionali, circa 3mila le presenze, con una grande partecipazione anche durante le sessioni tematiche di approfondimento e consultazione che hanno visto la partecipazione di oltre 50 organizzazioni di impresa e consorzi che hanno avanzate proposte per sostenere l’affermazione della green economy in Italia.

«La grande partecipazione agli Stati Generali della Green economy 2018 conferma la vitalità della green economy italiana», ha sottolineato Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. «Ora ci aspettiamo che la politica sappia interpretare questa forte spinta e contribuisca con scelte normative adeguate, a partire dall’urgente ridefinizione dell’end of waste».

Tra le figure istituzionali che hanno partecipato agli Stati generali Green, Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, Davide Crippa, sottosegretario al ministero sviluppo economico e Michele Dell’Orco, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nella seconda e conclusiva giornata degli Stati generali si è fatto un affondo sui trend mondiali nel corso della sessione internazionale. Dai lavori è emerso che la priorità ambientale internazionale del clima non sta seguendo una traiettoria positiva. Nel 2017 a livello globale si è verificato un aumento inatteso delle emissioni di carbonio dalla combustione di fossili per fini energetici dell’1,5%, e non promette bene neanche il 2018. Agli attuali ritmi diventa sempre più difficile non compromettere l’Accordo di Parigi. Eppure le cause dei cambiamenti climatici sono evidenti: la biodiversità si riduce, aumentano gli eventi estremi e i migranti climatici nel solo 2016 hanno rappresentato ben il 76% dei 31 milioni di sfollati.