Intelligenza Artificiale, Xi Jinping: tema cruciale per il welfare. E in Cina apre il primo parco a tema

Intelligenza Artificiale, arriva il fondo nazionale: una sfida per il Terzo settore La Legge di Bilancio sta per istituire un fondo per l'AI presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Una buona occasione per i soggetti del Terzo settore per elaborare strategie e far pesare la propria voce in un ambito strategico per salute, welfare, istruzione: è tempo che il sociale colga in prima persona la sfida dell'innovazione