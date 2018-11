Studenti siriani e italiani insieme a scuola per un giorno

Questo incontro tra adolescenti e tra Occidente-Oriente rientra nell’ambito del progetto Back to the future (dicembre 2016 – giugno 2019) che punta a riportare a scuola più di 21.700 mila bambini e ragazzi siriani, è finanziato dalla UE attraverso il regional trust fund MADAD, favorisce l’accesso all’educazione e l’integrazione in 19 centri educativi in Libano e 2 in Giordania. È stato affidato dalla UE al consorzio di ong AVSI, Terre des Hommes Italia, Terre des Hommes Netherlands e War Child Holland, chiamate a intervenire tramite questa azione per ridurre le conseguenze (mancanza di educazione, tensione tra comunità diverse, instabilità…) che la crisi siriana sta avendo soprattutto sui minori rifugiati, e a cascata sulle loro famiglie e sulle comunità ospitanti in Libano e Giordania.

Nei centri educativi investiti dal progetto i bambini siriani, insieme ai bambini libanesi e giordani, partecipano ad attività ludico-didattiche, a lezioni di arabo, inglese, francese e matematica di base e ricevono un sostegno nello studio e psicosociale.