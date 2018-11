Balcani: quei migranti che l'Europa finge di non vedere

Che cosa è successo a Bihac? «Durante l'estate sono arrivate migliaia di persone: Afghanistan, Siria, Iran... Negli ultimi tre mesi, da Bihac, sono passate almeno 15mila persone. Ora stazionano in una specie di studentato costruito al tempo della guerra: non ha finestre, né porte. Ha solo lo sceletro di cemento armato. Parliamo di circa 2mila persone attualmente in città».

Ora sta arrivando l'inverno. «Proprio per questo stiamo elaborando un progetto per cercare di far fronte al freddo che verrà. Ogni giorno Croce Rossa distribuisce centinaia di colazioni. La gente si mette in coda, aspetta anche due ore per mangiare qualcosa di caldo. Appena finisce la coda della colazione, inizia quella del pranzo e così via».