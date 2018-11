BookCity per il Sociale cresce

Numerose attività di lettura e scrittura nei laboratori dei reparti delle carceri milanesi di Bollate, Opera, San Vittore e Beccaria per creare opportunità di incontro e lavoro comune tra i detenuti dei diversi raggi e individuare occasioni di collegamento e di scambio dentro e fuori il carcere. Particolare attenzione viene sempre rivolta alla molteplicità culturale e linguistica, alla quale attingere come risorsa e attraverso la quale creare le condizioni per cui le persone detenute possano essere promotori di cultura oltre che fruitori, attraverso progetti di lettura e partecipazione a palinsesti cittadini come BookCity.

Presso la Casa Circondariale di San Vittore, alla biblioteca della sezione femminile, un reading teatrale dalle pagine del Diario di Frida Khalo, riscritte anche dalle attrici detenute, a cura di Donatella Massimilla (anche al Mudec lo spettacolo teatrale “Diarios de Frida”). Sempre alla biblioteca della sezione femminile, letture e presentazione dei progetti culturali realizzati dai vari reparti di San Vittore e da Biblioteche in Rete a San Vittore

(l’attività di Biblioteche in Rete opera con l'obiettivo di promuovere la lettura e di sviluppare un sistema bibliotecario tra le sette biblioteche del carcere, sviluppando attività culturali in grado di dare vita ad uno scambio tra il carcere e l'esterno, mettendo in contatto e in dialogo mondi diversi che convivono nella stessa città.)

Presso la Casa di Reclusione di Opera, un incontro aperto al pubblico con la scrittrice Sonia Scarpante e importanti rappresentanti della medicina e del mondo letterario sul tema della scrittura terapeutica e la cura e conoscenza di sé, intesa come aiuto fondamentale per chi è alla ricerca di un migliore equilibrio interiore. Numerosi infine gli incontri nelle università e sedi di BookCity e in città sul tema del carcere. Come il reading sul pluralismo religioso negli istituti di pena lombardi con operatori e detenuti di San Vittore alla Casa della Memoria, partecipanti al progetto Simurgh. Cofinanziato da Fondazione Cariplo e promosso dall’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria", il progetto Simurgh riunisce in un unico gruppo di lavoro il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria della Lombardia, la Pinacoteca e la

biblioteca ambrosiana, la Curia arcivescovile di Milano, la Caritas ambrosiana, la Comunità Ebraica di Milano, la Comunità Religiosa Islamica Italiana, l’Istituto Studi di Buddismo Tibetano di Milano Ghe Pel Ling, le Biblioteche in Rete a San Vittore, il Comune di Milano, C.P.I.A 5 Milano, l'Associazione BiblioLavoro, l'Associazione Gruppo Carcere Mario Cuminetti e la Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani.