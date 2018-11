Filantropia, Letizia Moratti premiata a New York

La American-Italian Cancer Foundation (Aicf) è un’organizzazione non profit con sede a New York che sostiene la ricerca sul cancro e promuove la diagnosi precoce. L’Aicf finanzia borse di studio post-dottorato per scienziati italiani giovani e talentuosi che conducono ricerche negli Stati Uniti, e fornisce mammografie a costo zero per donne con scarsa assistenza medica a New York. Dal 1980, Aicf ha assegnato 472 borse di studio post-dottorato e ha fornito mammografie, esami clinici al seno ed educazione a costo zero a più di 100.000 donne.

Aicf ha celebrato i suoi 38 anni di creazione d’impatto nella lotta contro il cancro durante una cena di beneficenza con asta, il 7 novembre, all’Hotel Pierre a New York.

Letizia Moratti, presidente del consiglio di gestione di Ubi Banca, presidente della E4Impact Foundation, cofondatrice della Fondazione San Patrignano, ha ricevuto il premio Alessandro di Montezemolo Lifetime Achievement Award (premio alla carriera Alessandro di Montezemolo), per le sue attività filantropiche. Sergio Dompé, Presidente e Ceo di Dompé Farmaceutici, è stato presidente della serata di beneficenza.

Nel corso dell’evento sono stati anche premiati i vincitori del premio per l'eccellenza scientifica in medicina. Questo premio è stato ricevuto da due ricercatori scientifici di altissimo livello che hanno fatto scoperte innovative nei campi della biologia dei tumori, della prevenzione, della diagnosi o del trattamento. Quest’anno, il premio per le scienze cliniche è stato ricevuto da Nancy E. Davidson, dottore in medicina, vicepresidente senior della Clinical Research Division (divisione di ricerca clinica) presso il Fred Hutchinson Cancer Research Center (Centro Fred Hutchinson di ricerca sul cancro), professore di medicina e primario di oncologia medica alla University of Washington (Università di Washington) e presidente della Seattle Cancer Care Alliance (coalizione di Seattle per l’assistenza oncologica). Il premio per la scienza di base è stato ricevuto da Alberto Mantovani, dottore in medicina, professore all’università Humanitas e direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas IRCCS a Milano.

Nel corso della serata si sono tenute delle aste di raccolta fondi con oggetti esclusivi, tra cui quelli di Alitalia, Americana Manhasset, Artemide, Bauer Hotel, Borgo Egnazia, Brooks Brothers, Bulgari Hotel, Castiglion del Bosco, Colavita, Emilio Pucci, Fendi, Loro Piana, Max Mara, Moncler, Moschino, Prada, Rocco Forte Hotels, Salvatore Ferragamo, Villa d’Este, e Vhernier.