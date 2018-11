Le iscrizioni a scuola? Quest’anno aprono prima, per - dice il Miur - far partire prima la macchina delle operazioni necessarie e portare in cattedra tutti i docenti fin dal primo giorno dell’anno scolastico. Le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2019/2020 saranno quindi dalle ore 8 del 7 gennaio 2019 alle ore 20 del 31 gennaio 2019. La circolare con tutte le informazioni utili per le famiglie è stata inviata ieri alle scuole. Come sempre la procedura sarà on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado e già a partire dal 27 dicembre 2018 (ore 9) i genitori potranno registrarsi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it: chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le sue credenziali. Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito). Per le scuole dell’infanzia la procedura resta ancora cartacea. Le scuole paritarie decidono in proprio l’adesione o meno al sistema delle ‘Iscrizioni on line’. La circolare evidenzia come – fra i criteri di priorità di accettazione delle domande da parte della singola scuola - non può esserci la data di invio della domanda di iscrizione.

Scuola dell’infanzia

La domanda resta cartacea e va presentata alla scuola scelta. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019. I bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020 possono essere iscritti, ma verranno accolti in base alla disponibilità di posti. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020.