Pier Paolo Baretta (ReS): «Senza Europa non si va da nessuna parte, ma con questa Europa non si va lontano»

Già in un'altra intervista avevamo insistito sul tema del riformismo. Vede qualche breccia nel muro dei cosiddetti populismi, che solo qualche mese fa sembrava inscalfibile?

Anche nel clamore dei risultati elettorali, alcuni di noi avevano detto che prima o poi i nodi sarebbero arrivati al pettine quando le parole si sarebbero confrontate con i conti. Ma non è solo una questione di numeri o conti o di bilancio. Dietro la questione della Legge di Bilancio emergono le scelte che si vogliono fare: una cosa è pensare alla questione della povertà, un'altra è ridurre la questione della povertà a un sussidio o a un reddito di cittadinanza. Strategia, filosofia e necessità di far quadrare i conti a un certo punto si incontrano: ed è qui che si intravvedono le prime crepe. Certo, dobbiamo riconoscere che c'è un consenso ancora molto ampio, ma il punto vero è un altro.

Ovvero?

Non è importante far vedere le crepe, quando cosa c'è dietro il muro. E dietro il muro c'è un punto di equilibrio che non corrisponde a una crescita sostenibile e una dimensione di tutela delle persone.

Servono idee, non solo tweet...

L'obiettivo del convegno di lunedì prossimo fa parte di un intinerario che varie associazioni, ognuna per la sua parte, hanno intrapreso per capire come rispondere alla crisi del riformismo. E un punto comune a tutti è questo: alla crisi del riformismo si risponde in maniera diversa rispetto alle semplificazioni offerte dai populismi. La semplificazione dei processi sociali può essere utile per la propaganda, può generare consenso e anche molto consenso, ma non risolve un solo problema. La gente, quando chiede risposte, ha bisogno di un linguaggio semplice e chiaro ma le risposte sono indipendenti dalla semplicità delle risposte. Le risposte sono frutto di un processo di elaborazione e riflessione, non di una mera reazione.



L'esempio dell'Europa è clamoroso: viene indicata o come problema o come risposta al problema, ma è una tenaglia...

Senza Europa non si va da nessuna parte, ma con questa Europa non si va lontano. Ecco perché i riformisti hanno un compito più faticoso dei sovranisti, ma devono porre il tema, devono porlo anche se la soluzione sembra difficile da vedere. Anche lo stesso risultato delle elezioni statunitensi, che non ha dato la risposta "giornalistica" che tutti si aspettavano ha dimostrato una cosa molto importante dal punto di vista dei riformisti: da un lato, ha dimostrato quanto sia ancora ampio il consenso alle forze sovraniste, ma dall'altro ha fatto capire che se l'anima democratica sa mettere in moto forze fresche e una nuova progettualità, allora come nel caso di New York la gente percepisce che ci può essere un'alternativa.

Anche in Italia crede vi sia un problema simile?

Certamente e le elezioni europee saranno un test importante. Per questo io insisto sull'idea di una lista ampia, che vada oltre le singole sigle di partito, ma faccia intravvedere un fronte riformista unito.

Un'alleanza?

Alleanza è la parola giusta. Potrebbe configurarsi addirittura in una lista unitaria. Credo per rilanciare gli stessi partiti c'è bisogno che guardino oltre il confine. Il Partito Democratico, ad esempio, a breve farà un congresso e risolvera i suoi problemi di leadeship. Un fatto importantissimo, ma non è sufficiente perché se guardiamo l'orizzonte europeo quella che si presenterà sarà una sfida davvero molto ampia con il fronte sovranista. Con un po' di generosità, bisognerebbe costruire una lista che vada oltre la singola bandiera di partito. Dovremmo rendere evidente all'opinione che tutti coloro che vogliono un'altra Europa, ma un'altra Europa riformista, solidale, inclusiva vanno insieme. Allora c'è la novità, perché la gente vede l'alternativa. Un'alternativa che oggi non c'è.