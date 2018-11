Tproteggo, la campagna per i neonati prematuri

Il testimonial di T-Proteggo è l’ex pallavolista Andrea Lucchetta: «Sono abituato a ‘fare muro’ contro l’indifferenza, vorrei far postare sulla rete dei social qualsiasi messaggio utile a sensibilizzare i follower sulla campagna T-proteggo. Come ‘proteggo’ un pallone in difesa o lo coccolo in palleggio, chiedo a tutti di proteggere i diritti dei neonati prematuri postando sui social foto, video o storie utilizzando l’hashtag #Tproteggo, per accendere l’attenzione sulle problematiche dei bambini nati prima del tempo».

Photo by Janko Ferlič on Unsplash