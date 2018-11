Un'associazione di popolo che dà valore alla solidarietà

Il ricordo di Gara ed Erica vittime di femminicidio: così Elsa Fulgenzi, direzione nazionale Anpas, ha esordito con la presentazione delle tante attività sociali fatte da Anpas in favore delle persone con disabilità, giovani, multicultura. «Dai Centri diurni all’accoglienza dei migranti, dallo sport sociale alla consegna dei farmaci a domicilio: sono tante le attività dei volontari Anpas rivolte al sociale e al supporto delle persone più in difficoltà. Un vanto per noi aver iniziato con dei percorsi virtuosi anche sui bisogni emergenti come il cyberbullismo e il sexting» ha sottolineato Fulgenzi. «Il tutto fatto attraverso sinergie con le istituzioni nazionali, locali e internazionali, con altre reti sociali e centri di ricerca».

Patrizio Petrucci ha ricordato che Anpas è un’associazione di popolo da oltre 150 anni, oggi aderiscono in tutto 600mila cittadini. Petrucci, past president Anpas, ha poi ricordato la storia delle pubbliche assistenze attraverso i numeri della partecipazione popolare alle prime pubbliche assistenze e i tanti percorsi virtuosi fatti nella storia del movimento «A Montepulciano nel 1908 la pubblica assistenza aveva 1000 soci. Oggi dobbiamo tornare a fornire servizi semplici su cui nessuno oggi interviene: lo sviluppo di mutualismo non solo come storia passata, ma per il futuro. Un futuro in cui dovremo creare economia sociale. La dimensione economica e finanziaria delle pubbliche assistenze: il volume complessivo non è inferiore ai 350 milioni di euro. Complessivamente superiamo i 650 milioni di euro».

Nelle immagini la presentazione del 53esimo congresso