Va in scena "Il Teatro di Sacra Famiglia"

Ritorna “Il Teatro di Sacra Famiglia” con una nuova stagione 2018-2019 ricca di spettacoli per tutti i gusti, adatti ad adulti e bambini.

Un punto di riferimento e un appuntamento immancabile tra le numerose proposte di Sacra Famiglia rivolte al territorio e a suoi stessi ospiti. La nuova rassegna avrà in programma 11 spettacoli, dal 16 novembre al 3 maggio 2019, che, con una cadenza quasi mensile, offriranno al pubblico serate all’insegna della comicità e del buon teatro.

Un cartellone, quello dell’iniziativa, che nasce sotto la direzione artistica di Claudio Batta, comico milanese, già conosciuto e apprezzato in particolare per il personaggio Capocenere “l’enigmista” di Zelig, e che vedrà la partecipazione di altri colleghi, attori comici noti al grande pubblico. Solo per fare alcuni nomi: Max Pisu, che il 16 novembre (ore 20 – dettagli in agenda online) sarà protagonista di un Recital sulla quotidianità riletta in chiave surreale e divertente, tra teatro e raffinato cabaret, Rita Pelusio che in “Eva diario di una costola”, ispirato al diario di Eva di Mark Twain, darà vita ad una figura ribelle che si affaccia al mondo con uno sguardo ancora puro, Leonardo Manera in Spettacolo Seminuovo, un viaggio tra poesia e comicità attraverso i suoi personaggi più famosi e molti altri.

Nel ricco programma, tra spettacoli comici e commedie brillanti, sono da segnalare in particolare due appuntamenti dedicati alla musica e al teatro impegnato: Concerto jazz, che darà l’avvio alle festività natalizie e lo spettacolo di prosa, Delirio a Due, un’opera minore di Eugène Ionesco, massimo esponente del Teatro dell’Assurdo, dedicata in particolare ai ragazzi che chiuderà la stagione teatrale.

Programma completo qui o in allegato

In apertura photo by Rob Laughter on Unsplash