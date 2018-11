Eugenio Aringhieri, un compleanno social per ricordare

Una festa di compleanno online per Eugenio Aringhieri, il manager farmaceutico scomparso nel maggio scorso, e al quale si deve lo sviluppo del Cenegermin, il principio attivo nato dalla ricerca biotecnologica a partire dal Nerve Growing Factor, il fattore di crescita delle cellule nervose scoperto da Rita Levi Montalcini. Cenegermin che è oggi un farmaco efficace contro patologie oculari molto gravi come la cheratite neurotrofica.

Una festa voluta dalla moglie, Paola Huller, dai figli Giorgio e Lorenzo, e da alcuni amici, che si sono dati appuntamento per sabato 10 novembre sui social network per quello che sarebbe stato il 59mo compleanno di Aringhieri, nato a Ponsacco (Pi) nel 1959.

«Desideravamo festeggiare la nascita di Eugenio», spiega Huller, «perché chiunque lo abbia conosciuto è sempre rimasto colpito dalla sua grande vitalità, dalla passione al lavoro e alla vita, dal suo entusiasmo nei progetti e nelle relazioni interpersonali. E il compleanno era un’occasione appropriata per ricordarlo».

Le è bastato un giro di voce fra alcuni amici per dare forma, attraverso i social, a questo desiderio: un breve video che propone l’audio inedito di un’intervista di Aringhieri, all’edizione toscana del Corriere della Sera, firmata da Goffredo Pistelli.

Si tratta di cinque minuti, montati assieme a varie foto e filmati del manager da un altro giornalista amico, Giampaolo Cerri, e in cui si può sentire Aringhieri spiegare alcune idee-guida della sua professione e dalla sua vita: l’etica, lo stabilire una gerarchia di valori, il cominciare ogni giornata con decisione. Un impegno, quest’ultimo, che Aringhieri esemplificava ironicamente come “La legge del calzino”: «Decidi tu quando cominci la tua giornata», dice il manager nell’intervista, «arriva mezz’ora prima degli altri. Sei in media con tutti? Avrai avuto 30 minuti di vantaggio». Per questo il video è intitolato: La legge del calzino.