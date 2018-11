I bambini di Asperger. La scoperta dell'autismo nella Vienna nazista

Asperger, arrivando a formulare la fumosa diagnosi di “psicopatia autistica”, ha seguito e, per la sua parte, sostenuto la psichiatria infantile nazista, radicalizzando il proprio sguardo di medico, in funzione della “difesa sociale” dagli elementi disturbatori e in nome del primato del sentimento comunitario, dell'appartenenza nazionale. Sono rimaste oggi a disposizione le cartelle cliniche di tanti bambini e ragazzi inviati da Asperger, dopo un periodo di osservazione, ai “trattamenti” (la solita, terribile LTI...) nei centri di eliminazione. Quelle vittime di una ideologia al contempo politica e scientifica, sono state vittime in primo luogo dei clichéspredominanti nel giudizio di medici come Asperger: ovviamente le differenze di classe (e di genere) pesavano molto sul destino di bambini valutati, e spesso frettolosamente, come “cattivi”, “sadici” o precocemente sessualizzati. In sintesi, bambini troppo “difficili” per essere recuperati, che venivano soprattutto da famiglie povere e marginalizzate e spesso monogenitoriali; bambini privi di Gemüt, ossia della capacità di adattarsi alle esigenze del collettivo e di sapersi votare alla causa del Volk, della comunità nazionale.

Nella vita di scienziati come Asperger emerge chiaramente quanto il contesto ideologico dominante, con il conformismo pressoché assoluto dei “colleghi” e con il largo consenso nell'opinione pubblica verso le discriminazioni più violente, e fino alla eliminazione fisica, possa arrivare ad assorbire in sé ogni altra logica, anche quella scientifica. Nel dopoguerra Asperger – e ricordiamo che egli non ebbe alcuna conseguenza legale per il suo ruolo durante il regime nazista in Austria – ha cercato ovviamente di purificare la propria immagine, prendendo le distanze dalle posizioni più estreme avute in passato e cercando di accreditarsi egli stesso come oppositore del nazismo. Non si può dire che non abbia avuto successo in questa ripulitura del proprio curriculum, ma la sua rimane, comunque, la più classica figura del nazista-non-proprio-nazista, esponente di una zona grigia, così diffusa nel mondo scientifico, e che ancora dobbiamo conoscere in tutta la sua ampiezza.

Senza dubbio estremizzando il concetto, potremmo dire che Asperger abbia visto, in certi momenti “eroici” della sua carriera di psichiatra, nell'autismo (lo ripetiamo: diagnosticato in modo frettoloso e poco chiaro) un nemico del fascismo (inteso principalmente come spirito di comunità). Nei bambini asociali non vedeva la sofferenza e il disagio, ma un irrecuperabile isolamento criminale e una grave minaccia sociale. Prima e dopo il 1945, Asperger ha usato spesso la retorica (e una retorica spudoratamente compassionevole, così come essa era alla base dei progetti eutanasici nazisti) per coprire il vero obiettivo dei suoi progetti “terapeutici”: rieducare i casi meno gravi ed abbandonare al loro destino gli altri, per curare, in questo modo, tutta la comunità. In tanti medici come Asperger il curare e l'uccidere non sono state pratiche antitetiche, ma hanno più o meno apertamente convissuto. Anche la “dolce morte” nazista è stata, 80 anni fa, un vero e proprio progetto sanitario.