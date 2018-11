I cervelli di ritorno che danno la paga a Netflix e Spotify

L’idea del nome e poi del logo dell’azienda, un simbolo di infinito aperto formato da due cucchiai piegati, in inglese bending spoons appunto, nasce dal film Matrix: «In una scena del film un bambino piega un cucchiaio con il pensiero: il senso del nome si ricollega alla convinzione che per poter avere un impatto determinante per la realtà il modo migliore sia guardarla da un punto di vista completamente diverso dagli altri» spiega Danieli.

La ricetta per arrivare al successo di Bending Spoons parte dall’approccio e si basa su tre punti: tecnologia, che aiuta ad automatizzare ed eliminare mansioni manuali e ripetitive; dati, perchè le decisioni prese in azienda sono basate su modelli matematici per predire il comportamento degli utenti in futuro, e soprattutto le persone. «Investiamo molte più risorse nel selezionare, prima, e poi nel cercare di sviluppare e rendere felice chi lavora per noi, è l'asset più importante che abbiamo – dice il fondatore – quello che ci ha permesso di avere successo in un mercato estremamente competitivo e concorrenziale è aver professionalizzato il settore: la strategia è non focalizzarci su una categoria ma sviluppare applicazioni in categorie molto diverse».