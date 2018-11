“Oltre il (Non) Profit. Trasparenza, impatto e condivisione” è un’iniziativa che nasce a seguito del workshop gratuito “Sostenibilità, trasparenza e impatto” organizzato da Deloitte e TechSoup e tenutosi in Cariplo Factory il 20 giugno scorso. La grande reattività dell’audience e la criticità dei temi discussi hanno suscitato l’attenzione degli organizzatori che, ponendosi in sinergia con il network di cooperative sociali di CGM e il team di Cariplo Factory, hanno voluto ampliare la discussione sulle sfide che il Terzo Settore (e non solo) è chiamato ad affrontare in merito a misurazione dell’impatto sociale e della trasparenza.

«Il desiderio è quello di aprire un dialogo tra realtà profit e non profit impegnate, come mission e obiettivi, sui temi della sostenibilità e dell’innovazione sociale», sottolinea Davide Minelli, direttore di TechSoup Italia «e di creare uno spazio di condivisione di esperienze e discussione critica attraverso la voce di personalità di rilievo di entrambi i settori, profit e non profit».

