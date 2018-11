Lo spread più preoccupante? Quello dell'inclusione sociale. Parola di banchiere

Non è stato un intervento di prammatica quello di Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo in occasione dell’incontro “La fondazione bancaria fra finanza e impegno sociale” che si è svolto venerdì a Milano su iniziativa di Aiaf, l’associazione italiana degli analisti e dei consulenti finanziari. De Felice ha preso la parola dopo i saluti di Stefano Lucchini, chief institutional affairs and external communication officer di Intesa Sanpaolo e dopo quelli del presidente di Aiaf, Alberto Borgia e prima di lasciare il microfono alla relazione del presidente di Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti.

“L’Italia si sta attestando intorno a una crescita dell’1% e lo sta facendo in un quadro sano: non siamo al cospetto di bolle di alcun tipo, né finanziaria, né creditizia, né immobiliare”. Secondo De Felice, non è su questo fronte “che dobbiamo preoccuparci”. Semmai occorrerebbe concentrarsi sui tanti spread che, spesso sottovalutati, costituiscono la vera chiave per il rilancio del nostro Paese. Quali? De Felice parte dal differenziale degli investimenti che “fra il 2007 e il 2018 in Italia sono scesi di 84 miliardi di euro, mentre in Germania sono saliti di 72 miliardi: in totale quindi uno spread di 156 miliardi di euro”. Poi c’è il capitolo “ricerca e sviluppo” su cui in Italia mettiamo 350 euro per abitante a fronte di una media europea di 675. Quindi la produttività dove il Belpaese ha fatto segnare tassi del + 0,4% dal 1996 ad oggi mentre la media continentale è dell’1,6%. E ancora lo spread di competenze “con settori industriali che non riescono a coprire posti di lavoro per mancanza di profili adeguati, in un Paese che ha una disoccupazione giovanile intorno al 30%”.