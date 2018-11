Ankara, la biblioteca creata dai netturbini con i libri abbandonati

Vivere in un Paese ricco? Non garantisce un accesso equo all’istruzione A dirlo è la nuova Report Card di Unicef. Per livello di uguaglianza nella scuola secondaria su 38 paesi ricchi l’Italia è 13esima; è 15esima su 41 per tasso di accesso all’istruzione prescolastica e 6° su 29 per le capacità di lettura nella scuola primaria