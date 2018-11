Dalla droga all’impegno politico. L’Africa detta la linea del rap del futuro

Nel giugno 2017, improvvisamente, decide di entrare in politica candidandosi alle elezioni parlamentari del distretto elettorale di Kyadondo Est vicino a Kampala. A sorpresa riesce a sconfiggere di larga misura i candidati del governo e dell’opposizione classica guidata da Kizza Besigye e ad entrare in parlamento.

Nell’agosto del 2018 però Bobi Wine viene arrestato a 500 km dalla capitale dove era andato per sostenere il candidato del suo partito, in una elezione suppletiva, a seguito di alcuni scontri con le forze governative. Il suo autista, Yasin Kawuma, viene ucciso a colpi di arma da fuoco mentre lo aspettava nell’auto.

Una detenzione che scatenò un’ondata di manifestazioni. «Il nostro leader è ancora in stato di detenzione, ma non sappiamo dove», raccontavano dal movimento i suoi sostenitori, «dovremo combattere fino all’ultima goccia di sangue. Chiediamo a tutti gli ugandesi, alle organizzazioni internazionali e agli amanti della democrazia di unirsi a noi in questa rivoluzione. È una lotta per aiutare i nostri compagni, i nostri colleghi che amano questo paese con passione affinché siano rilasciati».

A sorpresa la richiesta d’aiuto non rimase inascoltata: molti grandi artisti aderirono a una petizione per condannare il governo dell’Uganda per la violenta detenzione del politico e musicista.