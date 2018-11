“Fra noi in famiglia: storie di integrazione” sotto lo stesso tetto

La famiglia è un nodo, non un nido Mille famiglie hanno aperto le porte di casa, per ospitare un migrante: un'esperienza che cambia anche chi accoglie. Sul numero di VITA in edicola abbiamo esplorato le sette parole-chiave dell'accoglienza, partendo naturalmente da "famiglia". «Senza apertura non c'è famiglia», dice Chiara Giaccardi