La petizione per dare una possibilità ai migranti che se la meritano

Così com’è infatti il decreto abolisce la concessione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari. Gli immigrati irregolari nel nostro paese ora sono 500mila. Con questa abolizione, secondo le stime, diventeranno più di 600mila nel giro di due anni. 600mila irregolari che non potranno essere rimpatriati e che, non potendo avere contratti di lavoro regolari, non avranno possibilità di integrazione e finiranno a chiedere l’elemosina per strada o a delinquere. Secondo le statistiche infatti un immigrato irregolare delinque 20 volte di più di un immigrato regolare.

Da qui nasce una petizione su Change.org rivolta al presidente del Consiglio Antonio Conte e ai suoi vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e a tutti i parlamentari lanciata proprio dalle Iene per sostenere un emendamento di Anci al Decreto sicurezza.