Natale con gli Autori: Indovina chi serve a cena?

Natale con gli Autori si rinnova: non più solo format benefico, e punto d’incontro tra scrittori (dal 2013) e marchio registrato in Camera di Commercio (dal 2017), ma da maggio 2018 anche "associazione culturale di responsabilità sociale". E dopo il successo della scorsa edizione – una mostra fotografica con i ritratti degli autori sponsorizzata da Aspesi e Patrocinata dal Comune di Milano, a favore di Casa Pediatrica Fatebenefratelli, contro bullismo e cyberbullismo (nella foto d'apertura) - torna il prossimo 22 novembre con un charity dinner. Quel giorno si svolgerà la sesta edizione dell'iniziativa, dedicata a una raccolta fondi a favore dell’Associazione OBM Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi Onlus decisamente creativa: gli scrittori saranno infatti “Camerieri per una sera” al ristorante Asola dell’ultimo piano al The Brian&Barry Building (in piazza San Babila a Milano). Il costo della cena, 110 euro per persona, e le mance, contribuiranno all’acquisto di culle termiche di ultima generazione per i bambini nati prematuri, alla ricerca per la diagnosi precoce delle anomalie del nervo ottico e alla realizzazione di nuove case accoglienza per le mamme dei piccoli pazienti ricoverati.

A fare da padrone di casa ci sono sempre Stefania Nascimbeni, scrittrice e ideatrice del progetto, e Valeria Merlini, giornalista culturale di Panorama, partner e direttrice artistica dalla prima edizione. «Un modo originale per conoscere gli autori (Federico Baccomo, Lorenza Bernardi, Alessandro Bongiorni, Annarita Briganti, Gabriele Dadati, Anna Di Cagno, Lucia Tilde Ingrosso, Roberta Lippi, Chiara Moscardelli, Gigi e Marisa Passera, Paolo Soffientini e Roberto Rasia dal Polo) nei panni di persone comuni», spiegano le organizzatrici «come anche quello di conoscere più da vicino le attività della Obm Onlus, che sostiene e realizza progetti per l’ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano da tantissimi anni».

Questi gli obiettivi dell'edizione 2018 di Natale con gli autori: acquistare “culle incubatrici per prematuri” di ultima generazione, dove, tra le altre cose, le mamme potranno far sentire la propria voce al loro bambino, per es. raccontandogli delle favole scritte dagli autori, nei mesi di degenza; sostenere e divulgare la comunicazione sulla diagnostica, prevenzione e cura del nervo ottico nei prematuri (causa primaria di cecità nei nati prima della 24 settimana di gestazione); contribuire a finanziare case di accoglienza per i familiari dei bambini ricoverati, fuori e all’interno dell’ospedale, che vengono offerte gratuitamente.