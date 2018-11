Quello che il Vaticano non vede

Napoli Davide, il ragazzo anti gang A 16 anni ha iniziato a fare il criminale. A 20 ha scelto di cambiare vita perché «ho visto che quella non era vita. E la sopravvivenza non mi è mai piaciuta. Non fare il criminale per me è significato tornare ad essere libero». Oggi fa l'educatore di strada per quei ragazzi che vivono come faceva lui. «Devi avere qualcuno che crede in te. E poi lo sai che cos'è la criminalità? La criminalità è la mancanza di qualcosa»