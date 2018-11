Sport, l'exercise oncology elisir di benessere

La correlazione positiva tra attività fisica e sopravvivenza dei pazienti oncologici è dimostrata da molteplici studi, relativi a differenti tipi di tumore. «In donne fisicamente attive il rischio di cancro al seno decresce del 15-30%, nelle donne con meno di 40 anni che si allenano almeno 4 ore la settimana, l’incidenza si riduce addirittura del 50%. Anche le donne in post menopausa con una più alta attività fisica registrano una più bassa incidenza del cancro del seno», ha dichiarato il professor Stefano Balducci, Specialista in Endocrinologia e Docente Università Sapienza di Roma. «Questi dati sono stati confermati da più di 30 studi in diverse popolazioni. Per il cancro del colon 43 studi su 51 (86%) dimostrano una riduzione dal 40 al 70% del rischio di cancro nei più fisicamente attivi, con un maggiore effetto nell'uomo rispetto alla donna. Nel cancro della prostata, i soggetti fisicamente più attivi hanno una riduzione del rischio che va dal 10 al 30% diminuendo, altresì, la severità della malattia e il tasso di mortalità. Nel cancro dell'endometrio, pur nella grande eterogeneità degli studi, si assiste ad una riduzione del rischio nei soggetti più attivi dal 30 al 40%, con dimostrazione di un effetto dose/risposta. I dati sul cancro del polmone sono meno consistenti anche se probabilmente l'attività fisica ne diminuisce il rischio. Meta-analisi dimostrano una riduzione del rischio del 13% con attività ricreazionali, del 30% con più strenua attività fisica, effetti ancora presenti anche nei fumatori».

Per incentivare la diffusione della pratica dello sport tra i pazienti oncologici, Ail ha realizzato numerosi progetti, come Itaca, che avvicina i pazienti allo sport della barca a vela, ed eventi di informazione e sensibilizzazione, come la Fitwalking for Ail e la Granfondo Campagnolo Roma.

«La maggioranza dei farmaci chemioterapici induce una perdita di massa muscolare e contemporaneamente un aumento di massa grassa, in particolare di grasso viscerale, fino al 24% ad un anno dalla fine dei trattamenti», ha spiegato il professor Renato Manno docente dell’Università Telematica San Raffaele di Roma e docente Scuola dello Sport Coni a Roma. «L’allenamento della forza può essere una importante contromisura. La massa muscolare, che rappresenta almeno il 40% del peso corporeo totale, condiziona in modo elevato il metabolismo di ogni soggetto. L’allenamento della forza consente di aumentare fino a oltre 1,5 kg di massa muscolare in tre mesi, ridurre il grasso viscerale e migliorare il metabolismo basale del 7% in modo stabile e fino al 9% nelle 72 ore a seguire in soggetti non allenati».

«La pratica dell’esercizio, quando non sussistono controindicazioni mediche oggettive, ha dato in studi controllati risultati scientifici importanti. L’esercizio fisico è un potente farmaco con specifici effetti anti-tumorali, che previene l’insorgenza dei tumori, riduce il rischio di recidiva e le tossicità a breve, medio e lungo termine correlate alle terapie anti-tumorali». ha detto la dottoressa Maria Christina Cox, medico specialista in Ematologia, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma. «La riduzione del grasso viscerale, infatti, consente l’attivazione di meccanismi intra-cellulari onco-soppressivi e l’attivazione del sistema immunitario. Possiamo, quindi, dire che i farmaci combattono il cancro, l’esercizio fisico cura il paziente con il cancro».